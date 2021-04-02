وزير الصحة يصدر توجيهاً بشأن خريجي السنتين الماضيتين

2021/04/02 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، توجيهاً بشأن خريجي السنتين الماضيتين، بعد تصويت مجلس النواب على تعيينهم ضمن موازنة ٢٠٢١.وذكر إعلام وزارة الصحة، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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