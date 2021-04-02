زقاقٌ ولج فيه العالم ..

2021/04/02 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

كان العالم قد قفى خطوات البابا

(فرنيسيس) خطوة بخطوة, منذ أن غادرت

قدماه أرض (الفاتيكان) وحطت أرض العراق,

في زيارة أقل ما وصفت بأنها تأريخية.

تأريخية بالنسبة للجميع, سواء

(الفاتيكان

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