2021/04/02 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق لأحد المخازن في بناية بساحة التحرير المركز الخبري الوطني.

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