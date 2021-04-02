2021/04/02 | 18:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد النائب عضو خلية الأزمة النيابية، سلمان حسن الغريباوي، أن الحظر سيبقى على وضعه المعتاد خلال شهر رمضان.

وقال الغريباوي، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الموقف الوبائي في العراق لا يزال يسجل معدلات مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا تتراوح بين 5-6 آلاف إصابة يوميًا وهي تأتي ضمن أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة العربية".

وأضاف، أن "الحظر الشامل سيبقى على وضعه المعتاد يومين في الأسبوع خلال شهر رمضان، وليس هناك أي إمكانية حاليًا لرفعه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة اليومية"، مؤكدًا بأن "الحظر هو بالأساس إجراء وقائي لمنع تفشي الإصابات وقطع سلسلة انتشارها بين المواطنين".

وأكد على "ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات لأنها تشكل إطار وقائي هام يساعد على تخفيف حدة الإصابات والوفيات".

اقرأ/ي أيضًا:

آلاف الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في العراق

حصيلة وبائية ثقيلة في العراق..



وتفاعل أكبر مع حملات التطعيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة النيابية: الحظر سيبقى على وضعه في رمضان ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة النيابية: الحظر سيبقى على وضعه في رمضان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).