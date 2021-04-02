الدايني تدعو القوى البرلمانية الى مصارحة الشعب ما تم اقراره في الموازنة

2021/04/02 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أكدت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني ان قانون الموازنة اغتال حقوق المحاضرين المجانيين باستثناء شرائح محدودة.وقالت لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قانون الموازنة لم تتضمن فقرة تحويل المحاضرين الى عقود كما أشيع في وسائل الاعلام ونستغرب من التحول والانقلاب النيابي على حقوق المحاضرين من قبل بعض الأطراف البرلمانية واطلاق بتصريحات تضمين حقوقهم وتحويلهم لعقود وزارية ما يولد غضب جماهيري لا يمكن احتوائه".واعتبرت الدايني ان المحاضرين المجانيين هم مكسب كبير للعملية التربوية، وما قدموه من جهود في معالجة الشواغر في الاختصاصات العلمية و انجاح العملية الامتحانية في عموم المراحل الدراسية .داعية القوى البرلمانية الى مصارحة الشعب بما تم إقراره في الموازنة وما سيتم تنفيذه عمليا./انتهى

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