الصالحي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي السابق عبد الله گول

2021/04/02 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/تلقى عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية السابق عبدالله گول.وذكر بيان صادر عن الصالحي انه جرى خلال الاتصال، بحث تطورات الاوضاع في العراق والمنطقة، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث الأوضاع السياسية والامنية في مناطق توركمن ايلى.وعبر عبدالله گول عن شكره وتقديره الى ارشد الصالحي على ما بذله من جهود كبيرة في الحفاظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً طيلة توليه رئاسة الجبهة التركمانية العراقية، مثمناً دوره الجهادي اثناء مقارعة النظام السابق مع افراد عائلته، متمنياً للصالحي التوفيق والسداد في عمله السياسي في بغداد./انتهى

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