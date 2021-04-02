العراق يقدم تسهيلات للأسر العراقية في سوريا

2021/04/02 | 18:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الجمعة، استعداد الوزارة لتحمل جميع التكاليف الخاصة بالأسر العراقية المقيمة في سوريا والراغبة بال...

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