توجيه عاجل من الصحة لخريجي هذه الاعوام

2021/04/02 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، الجمعة، باستكمال اجراءات تعيين خريجي 2019-2020 بصورة عاجلة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (2 نيسان 2021)، ان "التميمي وجه دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستكمال الاجراءات لغرض مباشرة خريجي 2018 -2019 من المشمولين بقانون 6 لسنة 2000 والتعديل الثالث والعلوميين".

وأضاف البيان، "وكذلك الايعاز لدائرة التخطيط لاستكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي 2019-2020 والعلوميين ومباشرة كافة الخريجين بصورة عاجلة بعد نشر الموازنة بجريدة الوقائع العراقية".

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