2021/04/02 | 18:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش"، اليوم الجمعة، انتهاء المرحلة الأولى من حملتها التي استهدفت خلايا داعش في مخيم الهول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحملة الأمنية في مخيم الهول: القبض على 125 عنصراً من خلايا داعش النائمة بينهم 20 مسؤولا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحملة الأمنية في مخيم الهول: القبض على 125 عنصراً من خلايا داعش النائمة بينهم 20 مسؤولا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).