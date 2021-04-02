2021/04/02 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حادث حريق ضخم اندلع في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى فتح تحقيق في الحادث.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “بمشاركة 15 فرقة اطفاء تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن مخصص لكماليات السيارات في بناية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الباب الشرقي قرب ساحة التحرير وسط بغداد”.

وأوضحت، أن “فرق الدفاع المدني اضطرت الى كسر الاقفال واقتحام المبنى وصولاً الى قلب النار بهدف السيطرة واخماد الحريق ومنع امتداد السنتها الى المخازن التجارية المجاورة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.

وتابعت المديرية، أن “فرقها سلمت الموقع الى الجهات الامنية بعد إنهاء الحادث واخماد النيران كما طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح تحقيق بحادث حريق “ضخم” اندلع في الباب الشرقي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح تحقيق بحادث حريق “ضخم” اندلع في الباب الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).