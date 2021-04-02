الصدر يعلن عن مشروع “الإصلاح الزراعي والصناعي”

2021/04/02 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن مشروع “الإصلاح الصناعي والزراعي”.

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