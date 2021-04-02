خبير اقتصادي يتحدث عن “حرب خفية “تخوضها الدولة لحماية سياستها المالية- عاجل

2021/04/02 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، اليوم الجمعة، عن "حرب خفية" تخوضها الحكومة مع أدوات تعمل لصالح دول إقليمية، وتسعى لضرب السياسة المالية للحكومة، بعد قرار رفع سعر صرف الدولار.

وقال راسم العكيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار عقب اقرار الموازنة العراقية للعام 2021، ليس مفاجئا لنا، وتوقعناه منذ اسابيع عدة"، لافتا الى ان "الحكومة اعتمدت اطار التعويم المدار للدولار لتقنين بيعه ومنع تهريبه للخارج باساليب متعددة، لكنها في ذات الوقت فقدت السيطرة على منظومة الحركة السعرية للبضائع والمواد وخاصة المواد الغذائية الاساسية".

وأضاف العكيدي، أن "الحكومة تخوض حاليا حربا خفية مع ادوات متعددة تعمل للخارج لصالح دول اقليمية، وتسعى لضرب السياسة المالية المعتمدة من قبل بغداد، وذلك بعد قرار رفع سعر صرف الدولار"، مبينا أن "الحرب تأتي من ناحية ادخال مواد مستوردة بطرق غير قانونية او الحصول على خصومات، فضلا عن التهرب الضريبي".

وتابع، أنه "في ظل الظروف الراهنة، اصبح الدولار يخضع لاطار التعويم الحر بطريقة المضاربة والعرض والطلب، ما يعني ان صعوده إلى الاعلى أمر وارد جدا، ولكن في المقابل لن تدفع الحكومة الى ضخ اموال كبيرة في محاولة لافشال ماتريده تلك الجهات والادوات".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "الحكومة فقدت للاسف مبدأ الموازنة الحساسة بين الانتاج المحلي وقدرته على تغطيه احتياجات الاسواق، اذا لايوجد اي توافق او تنسيق بين الدوائر ذات العلاقة من اجل توفير مستلزمات الانتاج والتسويق، وهذا امر ليس في صالح الحكومة".

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