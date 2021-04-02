صور: 15 فرقة من الدفاع المدني تُخمد حريقاً كبيراً في ساحة التحرير ببغداد

2021/04/02 | 19:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، إخماد حريق اندلع في بناية لتجارة "كماليات السيارات" وسط العاصمة بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 نيسان 2021)، أنه "بمشاركة 15 فرقة اطفاء تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة كماليات السيارات في بناية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الباب الشرقي قرب ساحة التحرير تحديداً وسط بغداد".

وبحسب البيان، اضطرت فرق الدفاع الى "كسر الاقفال واقتحام المبنى وصولاً الى قلب النار بهدف السيطرة واخماد الحريق ومنع امتداد السنتها الى المخازن التجارية المجاورة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وسلم الدفاع المدني "الموقع الى الجهات الامنية بعد إنهاء الحادث واخماد النيران كما طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر".

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