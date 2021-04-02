تطعيم أكثر من 40 ألف عراقي ضد كورونا

2021/04/02 | 19:05 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية أنّ أكثر من 40 ألف عراقي حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن، مؤكدة أن دفعات جديدة من اللقاح ستصل إلى البلاد من شركات عدّة.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه تسجيل نسب عالية من الإصابات اليومية بالفيروس في عموم المحافظات، والتي تراوح بين 5 – 6 آلاف إصابة في اليوم الواحد، وهي أرقام تعدّ الأعلى في البلاد منذ بداية تفشي الفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إنّ "الوزارة تتبع التسجيل على الموقع الإلكتروني بالنسبة لحصول أي شخص على لقاح كورونا أو من خلال المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحي للمواطن"، مبيناً أن "الفرق الجوالة بالنسبة للقاح غير معتمدة في الوزارة حالياً".

وأضاف أن "الدفعة الأولى للقاح كانت 50 ألف جرعة سينوفارم و386 ألف جرعة أسترازينيكا"، مشيراً إلى أن "عدد من حصلوا على اللقاح تجاوز الـ40 ألفاً في عموم البلاد"، موضحاً أن "هناك مليوني جرعة من سينوفارم مرتقب وصولها تباعا".

وأكد أن "هنالك تواصل حول مليون جرعة من لقاح سبوتنك الروسي، وأن دفعات اللقاح ستأتي تباعاً خلال الأيام المقبلة".

من جهتها، طمأنت لجنة الأزمة البرلمانية المواطنين بشأن أخذ اللقاح، مؤكدة عدم وجود أي مشاكل جانبية له.

مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي، قال في تصريح صحافي: "أطمئن المواطنين جميعاً أن جميع اللقاحات آمنة ولا توجد فيها أي مشكلة صحية".



وأكد أن "الجميع سيأخذ اللقاحات حسب الأولوية".

ويفرض العراق، منذ الشهر الماضي، إجراءات إضافية لاحتواء تصاعد إصابات كورونا، بينها حظر تجول جزئي وتعليق دوام المدارس.

خلية الأزمة في وزارة الصحة أكدت أن حظر التجول سيستمر خلال أيام شهر رمضان ولا إمكانية لرفعه، وقال عضو الخلية سلمان الغريباوي، في بيان، إن "الموقف الوبائي في العراق ما زال يسجل معدلات مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا تراوح بين 5-6 آلاف إصابة يوميا، وهي تأتي ضمن أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة العربية".

وأضاف أن "الحظر الشامل سيبقى على وضعه المعتاد يومين في الأسبوع خلال شهر رمضان، وليس هناك أي إمكانية حاليا لرفعه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة اليومية"، مؤكدا أن "الحظر هو بالأساس إجراء وقائي لمنع تفشي الإصابات وقطع سلسلة انتشارها بين المواطنين".

وسجّل العراق، اليوم الجمعة، 5882 إصابة مقابل 30 حالة وفاة و4119 حالة شفاء، وفقا للتقرير اليومي الذي تصدره وزارة الصحة.



وبلغ إجمالي الإصابات منذ دخول الفيروس إلى البلاد 862821 إصابة، وسجلت 14390 وفاة، مقابل 768215 حالة شفاء.

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