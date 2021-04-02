الصحة توجه دوائرها باستكمال إجراءات مباشرة الخريجين

2021/04/02 | 19:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، دوائر الوزارة باستكمال الإجراءات لغرض مباشرة خريجي ٢٠١٨ –٢٠١٩.وقالت الوزارة في بيان حصلت إن وزيرها “وجه دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستكمال الاجراءات لغرض مباشرة خريجي ٢٠١٨ –٢٠١٩ منالمشمولين بقانون ٦ لسنة ٢٠٠٠ والتعديل الثالث والعلوميين وكذلك الايعاز لدائرة التخطيط لاستكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي […]

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