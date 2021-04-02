الصدر: دعم المعامل والفلاحين وتوفير الأراضي واستصلاحها وصولاً إلى وقف الاستيراد الخارجي

2021/04/02 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي شأن منفصل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إطلاق مشروع الإصلاح الصناعي والزراعي.

جاء ذلك في وثيقة خطية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار الصدر من خلالها لدعم المعامل الوطنية والفلاحين، وتوفير الأراضي واستصلاحها، وصولاً إلى وقف الاستيراد الخارجي وتوفير فرص عمل للشباب والانتقال إلى التصدير تدريجياً.

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