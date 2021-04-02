رحيل أبرز قضاة محاكمة صدام حسين وقادة النظام السابق

2021/04/02 | 19:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

توفي القاضي محمد عريبي، الجمعة، أحد قضاة المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت رموز النظام السابق ورئيسه صدام حسين.

وقال مصدر قضائي في حديث لـ "الترا عراق"، 2 نيسان/أبريل، إنّ "القاضي عريبي فارق الحياة، اليوم، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا".

ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر حول ظروف وفاة قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين، عن 52 عامًا.

وولد القاضي محمد العريبي في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد عام 1969.

ودخل كلية القانون جامعة بغداد عام 1987 وتخرج منها عام 1992، في 3 تشرين الأول/أكتوبر عام 1992 مارس مهنة المحاماة، وفي عام 14 أيلول/سبتمبر عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الثالثة والعشرين، قبل أنّ يعين قاضيًا بمرسوم جمهوري عام 2000.

وتولى عريبي، في 1 آب/أغسطس 2004، مهمة قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة صدام حسين ونظامه، وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 أيلول/سبتمبر عام 2006 التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

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