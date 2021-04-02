التربية تعلق على الاعتراضات بشأن موعد الامتحانات التمهيدية

2021/04/02 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واععلقت وزارة التربية، اليوم الجمعة، على الاعتراضات بشأن الامتحانات التمهيدية ،مؤكدة أنها أعلنت عن جدول الامتحانات وموعدها منذ أكثر من أسبوعين.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أعلنت جدول الامتحانات التمهيدية منذ أسبوعين، واليوم أعادت التأكيد على الجدول"، لافتاً الى أن "الوزارة أعلنت في يوم 17 آذار موعد الامتحانات التمهيدية للمتقدمين على الامتحان الخارجي، وهو اليوم الثالث من نيسان بالنسبة للابتدائية والثانوية، أما المرحلة المتوسطة فسيكون الامتحان في اليوم الرابع من نيسان الحالي".وشدد فاروق على أن "جدول الامتحانات لم يعلن اليوم بل إنه جاء تأكيداً وتذكيراً لما تم نشره قبل أسبوعين، وأن الوزارة قامت بتهيئة جميع مستلزمات الامتحانات، وحددت المراكز الامتحانية ،وأعطت أسماء الطلبة ،وحددت أيضاً مواد الامتحانات وحسب التاريخ"، مبيناً أن "بعض الطلبة غير مواكبين ولا يعرفون حتى الآن المواد التي شملت بالامتحانات، وهذا الأمر ليس من مشكلة الوزارة".وبين أن "هناك ما يقارب 45 الى 60 ألف طالب في المرحلة الاعدادية و45 ألف طالب في المرحلة المتوسطة ،وإذا كان عدد الطلبة الذين لا يتابعون لا يتجاوز عشرة طلاب ،فإن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع الطلبة غير متابعين لمواعيد الامتحانات".وتابع أنه: "ومنذ بداية العام الدراسي أعلنت وزارة التربية التكييف الخاص بالمناهج للصفوف المنتهية وأعلنت أن الامتحانات التمهيدية أو للمتقدمين للامتحانات الخارجية فهم مشمولون بها، ثم جاء بعد ذلك قرار اللجنة الدائمة للامتحانات بتحديد الفحوص الداخلة بالامتحانات ،لذلك كان الإقبال شديداً وكثيراً على التقديم على الامتحان الخارجي ،لأن الوزارة شددت بتكثيف المناهج ،وكذلك حذف بعض الفحوص مثل الاجتماعيات والأحياء ،وكذلك تعليق التربية الإسلامية ،كل هذه التسهيلات من أجل أن يكون هناك إقبال واسع وشديد على الامتحانات الخارجية".

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