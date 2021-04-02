2021/04/02 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تمكنت فرق الدفاع المدني بمشاركة 15 فرقة اطفاءمن السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة كماليات السيارات في بناية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الباب الشرقي قرب ساحة التحرير تحديداً وسط بغداد .وذكر بيان للدفاع المدني : ان"فرق الدفاع المدني اضطرت الى كسر الاقفال واقتحام المبنى وصولاً الى قلب النار بهدف السيطرة واخماد الحريق ومنع امتداد السنتها الى المخازن التجارية المجاورة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ".يذكر أن فرق الدفاع المدني سلمت الموقع الى الجهات الامنية بعد إنهاء الحادث واخماد النيران كما طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر ./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يقتحم بنايه ويخمد حريق مخزن وسط بغداد/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يقتحم بنايه ويخمد حريق مخزن وسط بغداد/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).