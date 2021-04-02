وزير الصحة يصدر توجيها بخصوص مباشرة المتعينين الجدد

2021/04/02 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أصدر وزير الصحة، حسن التميمي،اليوم الجمعة، توجيها يتعلق بالمتعينين الجدد.وبحسب بيان للوزارة، أن "التميمي وجه دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستكمال الاجراءات لغرض مباشرة خريجي ٢٠١٨ -٢٠١٩ من المشمولين بقانون ٦ لسنة ٢٠٠٠ والتعديل الثالث ".وأضاف البيان: "كذلك الايعاز لدائرة التخطيط لاستكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ومباشرة كافة الخريجين بصورة عاجلة بعد نشر الموازنة بجريدة الوقائع العراقية"./انتهى8

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