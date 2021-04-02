العراق.. انتهاكات دستورية صريحة في اجراءات الانتخابات المبكرة

2021/04/02 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أشار الباحث في الشأن العراقي، يحيى الكبيسي، الجمعة، إلى مجموعة مخالفات دستورية في اجراءات الانتخابات المبكرة.

وكتب الكبيسي تغريدة على "تويتر" اليوم، (2 نيسان 2021): "كل ما يجري عبث، لا علاقة له بدستور أو بمنطق!".

وأضاف: "من تحديد من لا صلاحية له موعد لانتخابات مبكرة، إلى اجراءات المفوضية التي لا إطار دستوري أو قانوني لها، إلى بدعة التصويت بالآجل، إلى إلزام رئيس الجمهورية بتوقيت، في إنتهاك صريح لصلاحية دستورية حصرية!".

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