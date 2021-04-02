كندا تفتح أبواب اللجوء أمام العراقيين

2021/04/02 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت الحكومة الكندية، عن خطط لإعادة توطين المئات من اللاجئين الأيزيديين وغيرهم من الناجين من قبضة تنظيم داعش في العراق، في مساعي للم شمل اللاجئين بالناجين من عائلاتهم.

وذكر وزير الهجرة واللاجئين والجنسية، ماركو مينديسينو، ان كندا تتبع سياسة جديدة لرفع نسب استقبال الأيزيديين، ستتيح من خلالها لم شملهم مع أفراد أسرهم الممتدة، بما يصل الأعمام والعمات والأجداد.

ووفقا لراديو كندا الدولي، فقد أعادت البلاد توطين نحو 1400 ناج، منذ عام 2017، معظمهم من النساء، وذلك لإنقاذهم من حملة الإبادة الجماعية التي كان داعش يمارسها بحق تلك الأقلية.

وكان تنظيم داعش قد قتل أكثر من 3000 أيزيدي واستعبد 7000 امرأة أيزيدية على الأقل، وتسبب بتشريد معظم أفراد مجتمعهم.

وتقدر أعداد الأيزيديين بنحو 550 ألف مواطن يقطن معظمهم شمالي العراق.

وكشف فريق الأمم المتحدة المتخصص بالتحقيق في جرائم داعش في العراق عن وجود أكثر من 80 مقبرة جماعية في سنجار، وهي منطقة أيزيدية، وبعد فتح 19 منها، تم التعرف على 104 جثث باستخدام الحمض النووي.

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