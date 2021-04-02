صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 882 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/02 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 882 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 741 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة سجلت اليوم في جانب الرصافة 882 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

741 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية بواقع:.

قطاع بغداد الجديدة 59 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 11 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 188 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 112 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 93 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 69 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 67 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 142 حالة خلال الرصد الوبائي

_ 141 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ضمن المناطق التالية :.

مدينة الصدر 34 حالة ضمن المحلات التالية الزراعي/ الداخل / الفلاح/ الكيارة/ جميلة / 553/ 554/ 542/ 565/ 513/ قطاع 51/ صفر

الزعفرانية 9 حالات في شارع المركز/ الزراعي/ شارع الكنيسة

البلديات 18 حالة /الزراعي/ 732/ 754/ 718

شارع فلسطين 7 حالات / المستنصرية/ 509/ 503/ 502/ 508

الكرادة 5 حالات محلة 906/ 905

النهروان 7 حالات في الزراعي/ الوحدة/ قرب المستشفى

المدائن 11 حالة في الزراعي/ منطقة المشروع/ التاميم

الحسينية 7 حالات محلة 215/202/204

بغداد الجديدة 10 حالات في 709/ 706/ الغدير

الامين 6 حالات في الامين الاولى/ الثانية/ 713

الاعظمية 9 حالات في 303/ شارع عمر الكسرة / شارع الضباط

18 حالة بواقع حالة واحدة في كل من اليرموك/ الخضراء/ الكفاح/ السعدون/ الكريعات/ الراشدية/ العبيدي/ البنوك / دهوك/ بسماية/ الكمالية/ الشرطة الخامسة/ الدورة /الكاظمية/ الوزيرية/ حي النصر/ حي البتول/ الرشاد

واوضح الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 109195 توفي منهم 1549 فيما اكتسب الشفاء 96836 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 10810”.

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا العدد من حالات الشفاء من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي ومراجعة المراكز الصحية لتلقي اللقاح”.





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