القضاء ينعى العريبي: كان من أبرز القضاة وأشجعهم

2021/04/02 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نعى مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، القاضي محمد العريبي الذي توفي إثر مضاعفات اصابته بكورونا.وذكر المجلس في بيان، أنه "يعزي مجلس القضاء الأعلى الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الاجل لاصابته بوباء كورونا".وأكد البيان أن "القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الايجابية للقاضي المثالي وابرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق لذا سوف يبقى خالداً في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص".

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