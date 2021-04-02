سباعية في شباك السماوة تعيد الشرطة لوصافة الدوري الممتاز

2021/04/02 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

عاد فريق الشرطة بكرة القدم اليوم الجمعة ( 2 نيسان 2021)، لوصافة الدوري الممتاز بعد الفوز على السماوة ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة 26.

وقال مراسل ( بغداد اليوم)،إن" الشوط الاول شهد تسيد الشرطة في كل شيء، بتنظيم الهجمات من الخلف والاعتماد على حسن عاشور وعلاء مهاوي مع دخول ريفاس وعلي حصني منطقة جزاء المنافس، ليعلن الشرطة عن هدف التقدم في الدقيقة 18 بواسطة المحترف ريفاس، ولم يتمكن السماوة التصدي للمد الشرطاوي والهدف الثاني بواسطة علي حصني، وعاد ريفاس بالهدف الثالث للشرطة في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الاول شرطاوي بإمتياز 3 دون مقابل".

وأضاف، " الشرطة استمر في إدارة المباراة بالشوط الثاني، والهدف الرابع برأسية سعد ناطق عند الدقيقة 55، وهدف خامس بواسطة المحترف سيلفا عند الدقيقة 74، وسادس عن طريق سعد عبد الامير في الدقيقة 78، وسابع وأخير بإمضاء عمار غالب عند الدقيقة 90+ 1، لينتهي اللقاء 7 – صفر".

وبهذا الفوز أزاح الشرطة فريق الزوراء من وصافة الدوري الممتاز بـ (49) نقطة ، تاركا المركز الثالث للزوراء ونقاطه الـ (48)، فيما إستمر الجوية بصدارة الدوري جامعاً (59) نقطة.

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