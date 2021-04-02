اللجنة القانونية توضح حول إلغاء مجالس المحافظات: لم تعطل وإلغاؤها يتطلب تعديلاً دستوريا

2021/04/02 | 19:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، ان مجالس المحافظات لم تعطل وإلغاؤها يتطلب تعديلاً دستوريا.وقال عضو اللجنة عمار الشبلي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “إلغاء مجالس المحافظات يتطلب تعديلا دستوريا“، مبينا “وجود دعوى أقامها عدد من أعضاءمجالس المحافظات قبل عام أمام المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس النواب بإنهاء عمل أعضاء المجالس“.وأضاف، أن “البت بتلك […]

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