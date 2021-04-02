الشرطة يمطر شباك السماوة بسباعية

2021/04/02 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع حقق فريق الشرطة بكرة القدم ،اليوم الجمعة، فوزا كبيرا على نادي السماوة بسبعة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة 26 من الدوري الممتاز.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن " فريق الشرطة واصل عروضه الكبيرة بعد تغلبه على نادي السماوة بنتيجة 7-0 ضمن الجولة 26 من الدوري الممتاز". واضاف ان" المباراة أقيمت على ملعب الشعب الدولي". وإلى ذلك، واصل نادي القوة الجوية صدارته للدوري، بفوزه على نادي القاسم، اليوم الجمعة، بنتيجة 1-2 لحساب الجولة 26 من الدوري الممتاز".وحقق نادي زاخو الفوز على فريق الحدود بهدف اللاعب زياد أحمد في الدقيقة 66".أما فريق نفط الوسط فقد حقق الفوز على فريق النفط بهدف المحترف المغربي عمر المنصوري، وذلك في الدقيقة 61"

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