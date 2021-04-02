سباعية للشرطة في شباك السماوة

2021/04/02 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكتسح فريق الشرطة شباك السماوة بسباعية دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز والتي احتضنها ملعب الشعب الدولي.افتتح مهرجان الأهداف المحترف الفنزويلي ريفاس في الدقيقة 18 من المباراة وأضاف علي حصني هدفا ثانيا في الدقيقة 26 وعاد ريفاس ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بثلاثية بيضاء.وزاد الشرطة من غلة الأهداف في الشوط الثاني حيث احرز سعد ناطق في الدقيقة 54 واضاف البرازيلي رافائيل سيلفا الهدف الخامس فيما تكفل سعد عبد الأمير بإضافة سادس أهداف الشرطة واختتم مهرجان الأهداف اللاعب عمار غالي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بسباعية نظيفة.وقفز الشرطة للمركز الثاني برصيد 29 فيما تجمد رصيد السماوة عند النقطة 19 في المركز الأخير./انتهى

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