العراق: ولادة طفل بـ 3 اعضاء تناسلية ذكرية

2021/04/02 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ولد طفل في محافظة دهوك، بـ 3 اعضاء ذكرية في اول حالة من نوعها بتأريخ البشرية.

وذكرت تقارير صحفية، ان واحدا من الاعضاء الذكرية كان يعمل بصورة طبيعية، فيما استئصل العضوان الاخران المرتبطان بجسم قضيبه الأساسي وأسفل كيس الصفن، جراحيا.





وقال الأطباء إن واحدا من كل خمسة إلى ستة ملايين ولد يولد بأكثر من قضيب واحد، مع تسجيل نحو 100 حالة من حالات الإصابة بازدواج القضيب، بظهور قضيب زائد، في جميع أنحاء العالم.

لكن الطفل العراقي هو أول من حصل على قضيب ثلاثي، وفقا لتقرير الحالة المنشور في المجلة الدولية International Journal of Surgery Case Reports.

ونقل الوالدان طفلهما في البداية إلى المستشفى بسبب تورم في كيس الصفن، ولكن عندما وصل لاحظ الأطباء أن لدى الصبي قضيبين إضافيين.



مقاس أحدهما 2 سم وكان يقع في جذر قضيبه الرئيسي، بينما كان الآخر بطول 1 سم في أسفل كيس الصفن.

ودرسوا ما إذا كان الطفل تعرض لبعض الأدوية أثناء الحمل أو إذا كان لديه تاريخ عائلي من التشوهات الجينية، ولكن لم يكن الأمر كذلك وبقي سبب الحالة لغزا.

ووجد أطباء المسالك البولية أن أيا من القضيبين الزائدين لم يكن بهما مجرى البول، وهو الأنبوب الذي يمر عبره البول، وقرروا أن الجراحة كانت الخيار الأفضل.

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