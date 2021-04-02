15 فرقة تقتحم حريقاً وتنجح بإخماده وسط بغداد

2021/04/02 | 19:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أفاد الدفاع المدني بأن 15 من فرقها تمكنت، الجمعة، من اخماد حريق اندلع في مخزن وسط العاصمة بغداد.

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