خرائط الله - اسمها محمد 21- - لمى محمد

2021/04/02 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد لم أكن أعلم أنني على موعد مع حب آخر..



حب لا ينظر إلى عنوستي بعين النقص، بل بعين الحكمة…هناك خيط يربط الشخصين في كل علاقة عندما يمسك كلاهما به يشتد ويحافظ على وجوده ومرونته، لكن إذا ما أفلته أحدهما يتحول إلى زيادة هزيلة في يد الآخر..



ومهما حاول الاحتفاظ به، لن يكون لطول مدة..



بل لخياطة ذكرى قديمة مازالت تطرق باب الأحلام…وهذه حكايتي مع السوريّ الذي أفلت الخيط لأسباب كثيرة واستقر مع أ ......





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