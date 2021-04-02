الشرطة يمطر شباك السماوة بسباعية نظيفة

2021/04/02 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق الشرطة فوزاً عريضاً على ضيفه السماوة، بتغلبه عليه بسبعة اهداف دون رد.

واقيم اللقاء على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين من المسابقة.

وسجل سباعية الشرطة كل من جيلمن ريفاس “هدفين” في الدقيقتين 18 و34 وعلي حصني في الدقيقة 26 وسعد ناطق في الدقيقة 54 ورافائيل سيلفا في الدقيقة 73 وسعد عبد الامير في الدقيقة 78 وعمار غالب في الدقيقة 90.

الفوز وضع القيثارة في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بينما توقف رصيد السماوة عند النقطة 19 في المركز العشرين.

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