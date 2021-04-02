2021/04/02 | 20:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع وزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ونظيره العراقي حسن التميمي، اتفاق إطار بين البلدين يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية.جاء ذلك في مقر وزارة الصحة العامة في بئر حسن، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان والعراق يوقعان اتفاقًا يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان والعراق يوقعان اتفاقًا يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).