متظاهرو الناصرية يمهلون الحكومة 72 ساعة لتسمية محافظ جديد- عاجل

2021/04/02 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

امهل متظاهرو مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، الحكومة المركزية 72 ساعة لتسمية محافظ جديد، ملوحين بإعادة نصب خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي، مركز الاحتجاجات.

وطالب متظاهرو مدينة الناصرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، الحكومتين المركزية والمحلية، بـ"تسمية محافظ مستقل من مرشحي ساحات التظاهر لشغل منصب المحافظ، بعيدا عن التدخلات والمهاترات الحزبية"، ملوحين بـ"إعادة نصب خيام الاعتصام السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، خلال فترة 72 ساعة".

وقال المتظاهرون في البيان، إن "مطالبهم تتضمن اقالة اعضاء الحكومة المحلية ومدراء الدوائر ورؤساء الوحدات الادارية من الفاسدين، وتوفير متطلبات العيش الكريم في المحافظة، فضلا عن محاسبة المتورطين في الاحداث الاخيرة".

وتضمنت مطالب المتظاهرين، "العمل على خفض اسعار السلع والمواد الغذائية ومحاسبة التجار المتلاعبين بالاسعار، وتوفير مفردات البطاقة التموينية، والتعاقد مع المحاضرين المجانيين، فضلا عن مطالبة وزارة التعليم العالى باعتماد الامتحانات الالكترونية وكذلك اعادة النظر بالحكم الصادر بحق أحد المتظاهرين".

وتظاهر المئات في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، رافعين مطالب محلية إضافة إلى الكشف عن مصير الناشطين المختطفين، فضلا عن المطالبة بحسم منصب محافظ ذي قار، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، والكشف عن المغيبين، أبرزهم سجاد العراقي.

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