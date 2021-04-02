2021/04/02 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أربعة عقود، بتهمة “التبعية الإيرانية”، نظمت الأجهزة الأمنية بإيعاز من السلطة البعثية، حملة ممنهجة لتهجير نصف مليون كردي فيلي، بحجة عدم امتلاكهم شهادة الجنسية العراقية، ومصادرة بيوتهم، وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وتجريدهم من الجنسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكرد الفيليون..



من مرسوم 666 إلى الحدود الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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