كيف علق الكاظمي حول مسؤولية ميليشيات عراقية عن هجمات في السعودية؟

2021/04/02 | 20:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، انطلاق هجمات ضد أهداف في السعودية من الأراضي العراقية، على يد فصائل مسلحة موالية لإيران.

وقال الكاظمي في تصريح نقلته "فرانس برس"، إنّ "العراق لن يكون نقطة انطلاق لأي هجوم على السعودية"، ردًا على شكوك بشأن انطلاق طائرات مسيرة استهدفت القصر الملكي في الرياض في كانون الثاني/يناير الماضي من العراق.

وتحطمت طائرات مسيرة مفخخة، في القصر الملكي الرئيسي في الرياض، فيما قال مسؤولون أمريكيون إنّ الهجوم انطلق من العراق، تأكيدًا لمعومات كشفت عنها منصات تابعة لفصائل مسلحة في العراق.

وأكّد الكاظمي، أنّ ما أعلنته الجماعات المسلحة حول تبني الهجوم "غير صحيح"، مشددًا أنّ "الهجوم لم يُشن من العراق".

وقال الكاظمي، في أعقاب اجتماع استمر ساعات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "لن نسمح بأي اعتداء على المملكة، ولم تحدث أي اعتداءات"، كما اعتبر تلك التصريحات محاولة "من البعض لتوجيه الاتهامات لضرب العلاقات بين بغداد والرياض".

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