شرطة ميسان تعتقل 11 متهماً بجرائم جنائية في قضاء المجر الكبير خلال عمليات استباقية

2021/04/02 | 20:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ، الجمعة ، عن القاء القبض على (11) متهما بجرائم جنائية خلال تنفيذ عمليات أمنية استباقية في قضاء المجر الكبير .وقالت المديرية في بيان لها ، إن مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير وبدعم واسناد فوج طوارئ ميسان الثاني وسرية سوات ، ألقت القبض على عدد من المتهمين من بينهم مطلوب وفق جريمة الارهاب لارتكابه جريمة إطلاق النار على دار سكني لاحد المواطنين ما يعرف (بالدگة العشائرية) .واضافت المديرية ان بقية المتهمين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤٠٥) من قانون العقوبات العراقي (شروع بالقتل) بالإضافة الى ضبط سلاح ناري نوع كلاشينكوف مع اعتده غير مرخصة ، مشيره الى ان تم توقيفهم لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ./انتهى س

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