الفتح يعلن زيادة في رواتب الحشد الشعبي.. ويرد على اتهامات العبادي

2021/04/02 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن تحالف الفتح، الجمعة، زيادة رواتب الحشد الشعبي لتصل إلى مليون و450 الف دينار، فيما نفى اتهام حيدر العبادي بشأن امتلاكه "ميليشيات" أو قوة عسكرية.

وقال النائب عن التحالف، حسن شاكر الكعبي، في تصريح لـNRT اليوم، (2 نيسان 2021)، ان "تحالف الفتح كان له رأي في الموازنة من عدة نقاط، الاولى سعر صرف الدولار، وثانيا القروض التي ارادات الحكومة ان تحملها للشعب العراقي وخصوصا القروض الخارجية التي كانت بحدود 7 تريليون ونصف، وبعض الامور الاخرى مثل كيفية مساعدة العوائل الهشة والضعيفة، وزيادة اموال العمل والشؤون الاجتماعية، والكثير من الامور التي تم التفاوض عليها من أجل ان تكون بنحو أفضل لصالح ابناء الشعب العراقي، ونزلت القروض إلى النصف تقريبا"، موضحا ان "حسم القروض جاءت بعد طرح عدة اسئلة حول اهميتها".

وبين الكعبي من جهة اخرى، ان "الحشد الشعبي هو من ضمن المنظومة العسكرية، واجرينا حوارات متعددة في سبيل زيادة رواتبهم لتصل إلى مليون و450 الف دينار".

وعن المفسوخة عقودهم، ذكر انه "في عام 2019 و2020 قمنا بارجاع المفسوخة عقودهم من ابناء الدفاع والداخلية، واليوم قمنا بارجاع ابناء الحشد الشعبي".

وبخصوص تصريح رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، بشأن امتلاك الفتح ميليشيات مسلحة، أكد، ان "الفتح جزء من العملية السياسية، وليس لديه ميليشيات او قوة عسكرية، وباعتبار اننا ابناء الحشد الشعبي فنحن ندافع عن مظلوميته".





وكان العبادي قال في لقاء متلفز، أمس الخميس ان "الفتح وسائرون يملكون ميليشيات مسلحة، وهم من شكلوا حكومة 2018".

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