حاملة طائرات أمريكية تعبر قناة السويس في طريقها للخليج

2021/04/02 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن حاملة الطائرات الأمريكية “دوايت دي أيزنهاور” عبرت اليوم الجمعة قناة السويس في طريقها إلى الخليج والمحيط الهندي.

وأكد موقع “القاهرة 24” أن “دوايت أيزنهاور” دخلت القناة قادمة من البحر المتوسط ووصلت عبرها إلى خليج السويس برفقة المدمرتين “ميتشر” و”توماس هاندر” وسفينة الإمداد “مونتيري” التابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى قاطرتين.

وأشارت قناة “إن بي سي” إلى أن البحرية الأمريكية أعلنت أنها تمكنت من تنفيذ عمليات ضد تنظيم “داعش” انطلاقا من حاملة الطائرات هذه، خلال فترة انتظارها عبور قناة السويس التي تعطلت حركة الملاحة فيها مؤخرا بسبب سفينة عالقة.

ومن المقرر أن تستبدل “دوايت أيزنهاور” في الشرق الأوسط حاملة الطائرات “نيمتز” التي غادرت المنطقة في وقت سابق من العام الجاري.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس بأن البنتاغون قد يسحب “دوايت أيزنهاور” من الشرق الأوسط قريبا ضمن إطار تقليص التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

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