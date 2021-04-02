تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

2021/04/02 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 42308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

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