2021/04/02 | 20:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علقت وزارة التربية، الجمعة، على الاعتراضات بشأن الامتحانات التمهيدية، مؤكدة أنها أعلنت عن جدول الامتحانات وموعدها منذ أكثر من أسبوعين.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة أعلنت جدول الامتحانات التمهيدية منذ أسبوعين، واليوم أعادت التأكيد علىالجدول“، لافتاً الى أن “الوزارة أعلنت في يوم 17 آذار موعد الامتحانات التمهيدية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية حول الاعتراضات على موعد الامتحانات التمهيدية: أعلنا موعدها منذ أسبوعين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية حول الاعتراضات على موعد الامتحانات التمهيدية: أعلنا موعدها منذ أسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).