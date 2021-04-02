2021/04/02 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علامة يتلقى اللقاح بعد تصريحه أن كورونا مؤامرة دبي – الزمان نشر المطرب راغب علامة في تطبيق (إنستغرام) صورة التقطت له أثناء تلقيه لقاح كوفيد 19 في الإمارات العربية المتحدة.وأرفق الصورة بالتعليق: (اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوفيد 19.شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان).وتنقلت الصورة في عدد من الحسابات الناشطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامة يتلقى اللقاح بعد تصريحه أن كورونا مؤامرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامة يتلقى اللقاح بعد تصريحه أن كورونا مؤامرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).