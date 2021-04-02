2021/04/02 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاني في فيلم عن الجمال غير المرئي بغداد- الزمان انتهى في العراق تصوير مشاهد فيلم عن اعمال المصور الرائد لطيف العاني بعنوان (الجمال غير المرئي ) يتوقع ان يحقق نجاحا كبيرا في مسابقة دولية اواخر هذا العام.تتبنى انتاج الفلم ماديا اكثر من قناة اوربية على راسها قناة ار تي الفرنسية بالاشتراك مع قنوات اوربية اخرى […]

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