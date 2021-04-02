2021/04/02 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فكيف إن طعنوا بحق الفلسطيني بالتجنس؟ – شامل بردان مقصدي من هذه الكلمة ان المشرع للقانون حكم نفسه و الاخرين بحدود بلا منفذ، فقد نص في ثانيا من المادة السادسة من القانون 26 لسنة 2006 على” لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم”.هنا و امام اي ظرف انساني يعانيه الفنان […]

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