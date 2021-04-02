2021/04/02 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وسائل إعلام أمريكية عن إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب تهديد أمني.وذكرت الوسائل بحسب شرطة الكونغرس: ان " سيارة حاولت اختراق أحد الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكونغرس، وإصابة شرطيين اثنين واعتقال مشتبه به بعد محاولة سيارة اقتحام حاجز أمني في محيط الكونغرس".واشارت الى اعتقال أحد الأشخاص بعد إطلاق نار في محيط الكونغرس"./انتهى8

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