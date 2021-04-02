الشيخ حمودي يعزي بوفاة القاضي محمد العريبي

2021/04/02 | 20:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، الجمعة، التعازي بوفاة القاضي محمد العريبي بسبب كورونا.وقال في بيان، انه “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة القاضي محمد عريبي، بعد حياة حافلة بالعطاء، والمواقف الإنسانية النبيلة والشجاعة في الدفاع عنالمظلومين ونصرتهم، وتصدره لمحاكمة الطاغية صدام واعداء الشعب العراقي“.واضاف “ولا يسعنا إلا أن […]

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