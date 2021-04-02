وفاة محمد عريبي.. قاضي محكمة صدام حسين اثر مضاعفات كورونا

2021/04/02 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الجمعة، محمد عريبي قاضي المحكمة الجنائية التي حاكمت صدام حسين ورموز البعث بشان جرائم الانفال وقصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية وعدد من الملفات الاخرى، اثر اصابته بفايروس كورونا.

واكد مصدر خاص في بغداد وفاة القاضي عريبي في تصريح لـ PUKmedia، مضيفا ان القاضي محمد عريبي اصيب منذ ايام بفايروس كورونا وتلقى العلاجات الطبية، الا انه بسبب ان الاصابة كانت شديدة وانخفاض مستوى الاوكسجين في الجسم، توفي اليوم الجمعة.

وولد القاضي محمد عريبي في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد عام 1969.

ودخل كلية القانون جامعة بغداد عام 1987 وتخرج منها عام 1992، في 3 أكتوبر عام 1992 مارس مهنة المحاماة وفي عام 14 سبتمبر عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الثالثة والعشرين وفي سنة 23 سبتمبر عام 2000 تعين قاضياً بمرسوم جمهوري.

وعُيِنَ عريبي كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 أغسطس عام 2004.



وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006.



التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

PUKmedia خاص

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