2021/04/02 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت تقرير إعلامية أميركية، اليوم الجمعة، عن حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونغرس الأميركي، فيما اكدت اغلاق المنبى بسبب التهديد الأمني.وبينما أشارت وسائل إعلام أميركية إلى حدوث إطلاق نار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق مبنى “الكابيتول” بعد اطلاق نار واصابة عناصر شرطة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مبنى “الكابيتول” بعد اطلاق نار واصابة عناصر شرطة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مبنى “الكابيتول” بعد اطلاق نار واصابة عناصر شرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).