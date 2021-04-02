2021/04/02 | 20:56 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]كشفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، الجمعة، جريمة قتل شاب بمقتبل العمر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل خلال ساعتين
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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