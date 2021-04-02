“رويترز”: غلق مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة بسبب “تهديد أمني”

2021/04/02 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت وكالة “رويترز” عن شهود بأن مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة يوجد “في وضع الإغلاق” بسبب “تهديد أمني”.

وقال شاهد عيان إن الشوارع المحيطة بمجمع الكابيتول أغلقت اليوم الجمعة في ظل وجود مكثف للشرطة “بسبب تهديد أمني.”

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